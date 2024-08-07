Жительницы Германии рассказали, почему предпочитают закупаться именно российскими товарами.

В Германии растет спрос на российские товары. Как рассказали немецкие домохозяйки, продукты из РФ более дешевые и при этом очень вкусные.

В беседе с RT жительница Берлина заявила, что многие немцы закупались в Польше, а теперь открыли для себя российские магазины, поскольку в «русских магазинах вкуснее».

Еще один плюс российских товаров — относительная дешевизна. В Германии в последние 2,5 года наблюдается значительный прирост цен на продовольствие. Мясо, например, подорожало до 220%, а сахар на 60%.

К слову, отмечает еще одна заядлая посетительница российских магазинов в Германии по имени Гамбурга, в таких супермаркетах она нередко видит украинцев, которые говорят исключительно на русском языке.