Годовалый ребенок выпал из окна 7-го этажа и выжил в Ленобласти

В экстренные службы вечером 7 августа сообщили, что на проспекте Володарского в Луге годовалый мальчик упал с 7-го этажа.

Он выпал из окна вместе с москитной сеткой. Мальчика госпитализировали и поместили в реанимацию. По предварительным данным, мать в тот момент была на кухне, отец занимался делами по дому.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливает районный отдел СК Ленобласти.