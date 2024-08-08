Ивангород обновят ко Дню Ленобласти, который город примет в 2026 году

В ходе рабочей поездки в Кингисеппский район губернатор Ленобласти осмотрел новые объекты благоустройства в Ивангороде.

Подготовка Ивангорода к приему Дня Ленобласти в 2026 году стартовала. Поручение: определить знаковые для города локации для реставрации и благоустройства, подготовить проекты и представить на рассмотрение. Уже есть решение по реконструкции школы N2 и ремонту центральной улицы города – Гагарина, — отметил Александр Дрозденко.

По государственной программе Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды» в Иваногороде в 2024 году благоустроена общественная территория «Аллея от ул. Матросова вдоль Кингисеппского шоссе». Глава 47 региона поручил включить улицу Гагарина в программу благоустройства, а также включить дом 26 по Кингисеппскому шоссе в непрограммную часть для капремонта.

Вам будет интересно В два раза будет увеличено финансирование благоустройства дворов в Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение обратить внимание на благоустройство дворов в Ленобласти с учетом потребностей муниципалитетов. Всего в Ленинградской области в 2024... 31.07.2024 166

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.