Москва предупредила Вучича о готовящемся в Сербии госперевороте — СМИ

Как заявил президент Сербии, информация об этом была получена по официальным каналам.
Президент Сербии Александр Вучич получил информацию от России о готовящемся госперевороте в республике.
Мы получили официальную информацию из России, по официальным каналам доставлена информация. Занимаемся этим. Компетентное Агентство безопасности и информации (БИА) и специалисты по этому вопросу делают свое дело, — приводят слова Вучича сербские СМИ.
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09.08.2024 48