Москва предупредила Вучича о готовящемся в Сербии госперевороте — СМИ

Как заявил президент Сербии, информация об этом была получена по официальным каналам.

Президент Сербии Александр Вучич получил информацию от России о готовящемся госперевороте в республике.

Мы получили официальную информацию из России, по официальным каналам доставлена информация. Занимаемся этим. Компетентное Агентство безопасности и информации (БИА) и специалисты по этому вопросу делают свое дело, — приводят слова Вучича сербские СМИ.