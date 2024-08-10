В Петербурге ищут самокатчика, сбившего 3-летнего ребенка

Автор: Анастасия Щербакова
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Неизвестный совершил наезд на ребенка и скрылся.

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает самокатчика, сбившего маленького ребенка на Яхтенной улице и скрывшегося с места происшествия. Пострадавший несовершеннолетний попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Неизвестный, управляя электросамокатом, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 3-летнего ребенка, который двигался на детском самокате во встречном направлении в сопровождении родителей, и с места происшествия скрылся. По данному факту полицией проводится проверка, приняты меры к задержанию виновника аварии, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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10.08.2024 34
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