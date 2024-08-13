Ребенок из Всеволожского района получил травму на самокате и скончался в больнице

Днем 12 августа в больнице скончался 11-летний мальчик из Кудрово Всеволожского района. У него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма с обширной гематомой головного мозга.
Ребенок поступил в больницу Всеволожска вечером 15 июля. На следующий день его состояние ухудшилось, потребовалась операция. Он был переведен в Областную детскую клиническую больницу 17 июля. Несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.
По словам родителей, сын катался на самокате на Набережной улице в поселке Дубровка, но как именно получил травму, неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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