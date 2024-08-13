Ребенку выстрелили в ногу в Гатчине

Ночью 11 августа в полицию Гатчинского муниципального округа обратилась мать семиклассника из Гатчины. Ее 13-летнему сыну потребовалась медицинская помощь из-за травмы ноги.
По предварительным данным, возле дома на улице Красных Военлетов в него стреляли из пневматики. У ребенка врачи диагностировали рану, осмотрели и после оказания первой помощи отпустили лечиться амбулаторно.
Заведено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.06.2022 4936