Ребенку выстрелили в ногу в Гатчине

Ночью 11 августа в полицию Гатчинского муниципального округа обратилась мать семиклассника из Гатчины. Ее 13-летнему сыну потребовалась медицинская помощь из-за травмы ноги.

По предварительным данным, возле дома на улице Красных Военлетов в него стреляли из пневматики. У ребенка врачи диагностировали рану, осмотрели и после оказания первой помощи отпустили лечиться амбулаторно.

Заведено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.