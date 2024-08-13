Девятилетняя девочка умерла в Киришах

В квартире дома на проспекте Ленина в Киришах 11 августа найдено тело девятилетней гражданки республики Таджикистан. Девочка почувствовала себя плохо, родители погибшей вызвали скорую помощь.

Около 13:17 врачи прибыли на место происшествия и констатировали смерть. Причины гибели девочки устанавливаются. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Известно, что восьмилетняя гражданка республики Таджикистан прибыла в Россию в мае 2022 года с частным визитом. На миграционном учете не состояла. Росла в полной и благополучной семье граждан Таджикистана.