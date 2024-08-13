Сосед выстрелил девушке в глаз через дверной глазок в Петербурге

Конфликт ночью в Санкт-Петербурге закончился серьезным ранением: сосед выстрелил девушке в глаз через дверной глазок.

Как сообщает Neva.Today, в квартире, где находилась девушка, выпивали и шумели. Сосед, живущий этажом ниже, выкрутил дверной глазок и выстрелил, попав девушке в левый глаз.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и подала заявление в правоохранительные органы. Также известно, что девушка ранее неоднократно привлекалась к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.