Участник жестокой расправы над петербурженкой попросился на СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ Телеграм

Уроженец Ингушетии, нанесший вместе с приятелем более 100 ударов ножом 25-летней девушке, заключен в СИЗО.

Мурат Ганижев, обвиняемый в жестоком убийстве 25-летней жительницы Петербурга, попросился в зону СВО. Соответствующее заявление подозреваемый подписал сразу после заключения в СИЗО, передает 78.ru.

Тем временем соучастник Ганижева, Абдул-Малик Бузуртанов, также был отправлен судом под стражу. Убийца в ходе следственных действий признал вину.

Напомним, жестокая расправа над жительницей Петербурга произошла 1 августа. Двое уроженцев Ингушетии в состоянии наркотического опьянения буквально искромсали тело девушки. На ее теле насчитали более 100 ножевых ранений.

Задержали убийц у них на родине спустя неделю после трагедии.

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