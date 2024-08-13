Участник жестокой расправы над петербурженкой попросился на СВО

Уроженец Ингушетии, нанесший вместе с приятелем более 100 ударов ножом 25-летней девушке, заключен в СИЗО.
Мурат Ганижев, обвиняемый в жестоком убийстве 25-летней жительницы Петербурга, попросился в зону СВО. Соответствующее заявление подозреваемый подписал сразу после заключения в СИЗО, передает 78.ru.
Тем временем соучастник Ганижева, Абдул-Малик Бузуртанов, также был отправлен судом под стражу. Убийца в ходе следственных действий признал вину.
Напомним, жестокая расправа над жительницей Петербурга произошла 1 августа. Двое уроженцев Ингушетии в состоянии наркотического опьянения буквально искромсали тело девушки. На ее теле насчитали более 100 ножевых ранений.
Задержали убийц у них на родине спустя неделю после трагедии.
Вам будет интересно
Кондуктора знают многие петербуржцы, как очень доброго и отзывчивого человека. Однако даже у него нашелся недоброжелатель — мужчина, проживающий в...
12.08.2024 86