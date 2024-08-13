Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Путиным в случае победы на выборах

Об этом кандидат на пост президента США заявил в интервью Илону Маску.
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое обещание политик дал в ходе интервью с Илоном Маском.
Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.
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06.08.2024 163