Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Путиным в случае победы на выборах

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Об этом кандидат на пост президента США заявил в интервью Илону Маску.

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое обещание политик дал в ходе интервью с Илоном Маском.

Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.
Вам будет интересно
Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Путиным в случае победы на выборах Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США опасаются повторного покушения на Трампа
Секретная служба США не исключает, что попытка ликвидации политика повторится вновь. В Соединенных Штатах опасаются, что покушение на Дональда Трампа может...
06.08.2024 163
Автор