Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Путиным в случае победы на выборах

Об этом кандидат на пост президента США заявил в интервью Илону Маску.

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое обещание политик дал в ходе интервью с Илоном Маском.

Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.