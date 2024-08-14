Петербурженка собрала тачку грибов в Ленобласти

На поиск грибов петербурженка Наталия Архипова отправилась в лес в Лужском районе. Результатами тихой охоты она поделилась в социальных сетях.
Женщина считает, что дождливая погода больше подходит для сбора, отпугивая конкурентов. Ее добычей стала тачка боровиков.
«Не сидим дома, а отправляемся на поиски этих крепышей красавчиков, слой идет прямо сейчас», – написала Наталия Архипова
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