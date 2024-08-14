Полиция проверила более 1000 человек в поисках нелегалов в Петербурге

Полицейские провели профилактический рейд в Апраксином дворе с целью поиска нелегальных мигрантов. Проверили более 1000 человек.

Проверка документов показала, что почти 110 иностранных граждан нарушили закон России. У одного приезжего оказались поддельные документы. Мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

В ходе рейда выявлено восемь торговых точек, в которых продавали контрафактные сигареты. Также найдены два нелегальных склада с зарубежной табачной продукцией из-за рубежа. Изъято более 50 тысяч пачек сигарет на 7 миллионов рублей.