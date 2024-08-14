Сейф с украшениями на 400 тысяч рублей украли из квартиры в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 13 августа около 16:30 обратилась 51-летняя жительница Тосно. Неизвестный проник в ее квартиру дома на проспекте Ленина.
Злоумышленник забрал около 30 тысяч рублей из ящика комода. Из шкафа он вытащил металлический сейф, где хранились золотые кольца, цепочка, браслет, крест, кулон и чуть больше 100 тысяч рублей наличными.
Ущерб пострадавшей оценен примерно в 430 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о краже.
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05.02.2021 4557