Сейф с украшениями на 400 тысяч рублей украли из квартиры в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 13 августа около 16:30 обратилась 51-летняя жительница Тосно. Неизвестный проник в ее квартиру дома на проспекте Ленина.

Злоумышленник забрал около 30 тысяч рублей из ящика комода. Из шкафа он вытащил металлический сейф, где хранились золотые кольца, цепочка, браслет, крест, кулон и чуть больше 100 тысяч рублей наличными.

Ущерб пострадавшей оценен примерно в 430 тысяч рублей. Заведено уголовное дело о краже.