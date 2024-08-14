Вице-премьер Сербии Александр Вулин 14 августа заявил, что настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной.
«Перед каждой мировой войной появляется некая фобия. Тогда это была сербофобия, перед Второй мировой юдофобия, сейчас русофобия. Любое зло по отношению к россиянам разрешено, и любая ложь приемлема», – сказал Александр Вулин
Начальник командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс 11 августа заявил, что Германии нужно готовиться к вооруженному противостоянию с Россией.
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09.12.2023 2766