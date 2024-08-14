В Ленобласти задержали мошенника-рецидивиста, обманувшего 93-летнего пенсионера

Ранее молодой житель Всеволожского района уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
В Ленинградской области арестовали жителя Всеволожского района за мошеннические действие в отношении 93-летнего пенсионера. 26-летний обвиняемый убедил пожилого человека, что его родственник якобы попал в ДТП, и для урегулирования ситуации требуется крупная сумма денег. Всего жертва отдал аферисту 587 тысяч рублей.
После задержания мошенника выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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