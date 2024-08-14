Врач рассказала, о какой болезни может говорить сухость губ

По словам стоматолога, нередко такой симптом указывает на эндокринные нарушения.

Сухость, стянутость и образование корочек на губах, сопровождающиеся зудом, жжением и болезненностью быть признаками заболеваний эндокринной системы. Об этом рассказала врач-стоматолог Алина Дмитрова «Газете.ру».

Перечисленные симптомы подчеркивает врач, характерны для хейлита — очагового или распространенного воспалительного процесса, локализующегося на красной кайме губ и слизистой оболочки полости рта. Этим недугом страдают порядка 38% населения.

Может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Зачастую хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции, — рассказала врач.