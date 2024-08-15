Футболист «Зенита» назвал необходимую сумму в месяц для комфортной жизни

Российский защитник петербургского «Зенита», 29-летний Вячеслав Караваев назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц – это 300 тысяч рублей.
В эту сумму входят продукты, оплаты коммунальных услуг и хобби жены. Он подчеркнул, что самой дорогой покупкой был дом, в котором сейчас живет его семья.
Защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
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06.05.2023 1933