Водитель скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Выборгском районе

На подъезде к автодороге «Магистральная» в Выборгском районе 14 августа около 08:00 Renault Duster выехал на встречную полосу.

Иномарка под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с грузовой машиной ХОВО, перевозившей песок.

Водителя Renault Duster доставили в медучреждение, где он скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.