Водитель скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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На подъезде к автодороге «Магистральная» в Выборгском районе 14 августа около 08:00 Renault Duster выехал на встречную полосу.

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Фото: t.me/spb_police78

Иномарка под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с грузовой машиной ХОВО, перевозившей песок.

Водителя Renault Duster доставили в медучреждение, где он скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

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