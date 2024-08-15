Водитель скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Выборгском районе

На подъезде к автодороге «Магистральная» в Выборгском районе 14 августа около 08:00 Renault Duster выехал на встречную полосу.
Иномарка под управлением 44-летнего мужчины столкнулся с грузовой машиной ХОВО, перевозившей песок.
Водителя Renault Duster доставили в медучреждение, где он скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.
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