Водитель BMW выстрелил и ударил водителя МЧС на КАД

В полицию 14 августа около 18:00 обратился 40-летний водитель структур МЧС России из поселка во Всеволожском районе. Он рассказал правоохранителям о конфликте, который произошел на 24-м километре внутреннего участка кольцевой дороги.

По его словам, водитель BMW X6 выстрелил из травматического пистолета и ударил его рукояткой. После этого с места происшествия скрылся.

Личность агрессора оперативно установили. Им оказался 50-летний житель Сестрорецка. Травматический пистолет изъят, оружие зарегистрировано на мужчину.

Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал.