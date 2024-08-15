Врачи скорой помощи помогли мужчинам с травмами во Всеволожском районе

Бригады скорой помощи пришли на помощь мужчинам, пострадавшим во время работ на садовых участках во Всеволожском районе.

В одном из садоводств мужчина доделывал крышу бани. Поднимал пятилитровое ведро с битумом по лестнице, не смог ухватиться за последнюю перекладину и упал на землю.

Когда врачи прибыли на место, пациент находился в сознании, но не чувствовал тело от живота до ступней. Врач Дмитрий Прокофьев и медсестра Анастасия Карпушкина обеспечили венозный доступ, надели воротник Шанца, переложили пациента на щит и госпитализировали. В больнице пострадавшему сделали КТ. Оно выявило перелом 4 и 5 позвонков, а также некоторых ребер.

В Сертолово местный житель получил травмы из-за падения с 4-метровой лестницы, по которой он поднимался под крышу дома, чтобы снять осиное гнездо. На месте происшествия работали фельдшеры Дарья Гарбар и Руслан Борисов.

Пострадавший жаловался на сильную боль в правом тазобедренном суставе. У пациента также было понижено давление.

Фельдшеры обезболили пострадавшего, переложили на щит, зашинировали травмированную ногу и повезли в больницу. В пути медики смогли поднять давление пациента. Мужчину направили на дальнейшее обследование и операцию.