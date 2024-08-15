«Газель» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком на трассе М-11

Серьезная авария произошла в Ленинградской области 15 августа.

На 593-м километре трассы в Тосненском районе Ленобласти произошло столкновение «Газели» и грузовика «Ивеко». От силы удара отечественный автомобиль буквально превратился в груду металла.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно оказала помощь дорожной службе. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали раму Газели для дальнейшей эвакуации автомобилей с проезжей части, — передает служба.

Состояние водителей пока неизвестно.