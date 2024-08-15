Свои жилищные условия смогут улучшить еще две семьи с тройняшками в Ленобласти

Александр Дрозденко лично вручил многодетным семьям Владимира Катана из Всеволожского района и Нурулло Эгамкулова из Ломоносовского районов сертификаты на улучшение жилищных условий.
В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска. Размер сертификата в 2024 году увеличен до 3,138 млн рублей.
В Ленинградской области 22 835 многодетных семей, в которых воспитываются 74 883 ребенка. Всего в регионе действуют 41 мера социальной поддержки семей с детьми, 35 из которых финансируются за счет средств областного бюджета.
Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.
В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.