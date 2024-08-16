Агрессор повредил первые попавшиеся автомобили в Выборге – видео

На Приморском шоссе в Выборге 15 августа около 01:00 агрессивный мужчина несколько раз ударил патрульный автомобиль по капоту и поспешил скрыться.

Инспекторы ДПС отправились в погоню и смогли задержать хулигана. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж и мошенничество.

Выяснилось, что мужчина не только ударил полицейскую машину, но и повредил чужой автомобиль ВАЗ – разбил окна и оторвал зеркала.

Агрессора доставили в отдел полиции. Решается вопрос об уголовном деле об умышленном уничтожении или повреждении имущества.