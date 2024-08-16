Шестилетнего мальчика увезли в больницу из-под окон дома в Бокситогорском районе

В полицию Бокситогорского района 15 августа около 20:00 сообщили о госпитализации шестилетнего ребенка из Бокситогорска. Его нашли возле дома на улице Комсомольской.

По предварительным данным, на втором этаже мальчика не выдержала москитная сетка. В квартире также была 17-летняя сестра пострадавшего. Ребенка госпитализирован с травмами средней тяжести.

Известно, что его мать воспитывает четырех детей одна. Семья благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.