Иностранцы-нелегалы устроили кровавую вечеринку с убийством и резней в Петербурге

По предварительным данным, иностранцы, находящиеся в России нелегально, устроили вечеринку с алкоголем на улице Примакова в Санкт-Петербурге вечером 17 августа. Прибывшие по сигналу соседей полицейские нашли в квартире троих раненых мигрантов.

Один из них – 29-летний мужчина – скончался в больнице в результате ножевого ранения в грудь. Другой участник застолья – 57-летний гражданин Узбекистана – получил удар ножом в область ягодиц. Его ровесник ранен в спину, плечо и ягодицу.

Оба в тяжелом состоянии госпитализированы. По подозрению в преступлении задержан 49-летний иностранец, также нелегально пребывающий в России. Заведено уголовное дело об убийстве.