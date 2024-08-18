Иностранцы-нелегалы устроили кровавую вечеринку с убийством и резней в Петербурге

По предварительным данным, иностранцы, находящиеся в России нелегально, устроили вечеринку с алкоголем на улице Примакова в Санкт-Петербурге вечером 17 августа. Прибывшие по сигналу соседей полицейские нашли в квартире троих раненых мигрантов.
Один из них – 29-летний мужчина – скончался в больнице в результате ножевого ранения в грудь. Другой участник застолья – 57-летний гражданин Узбекистана – получил удар ножом в область ягодиц. Его ровесник ранен в спину, плечо и ягодицу.
Оба в тяжелом состоянии госпитализированы. По подозрению в преступлении задержан 49-летний иностранец, также нелегально пребывающий в России. Заведено уголовное дело об убийстве.
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