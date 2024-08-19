Трехлетний мальчик упал в костер в Ленобласти

По предварительным данным, из-за недосмотра 47-летней бабушки трехлетний мальчик споткнулся о недостроенную дорожку и упал в костер 17 августа около 22:00 на дачном участке в садоводстве «Охтинка» в Волховском районе.

Пострадавшего доставили во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии с повреждением около 20 % тела, термическими ожогами лица, рук, кистей и груди 2-3 степени. Ребенка поместили в реанимацию.

Утром 18 августа мальчика перевели в детскую больницу Санкт-Петербурга. У него зафиксировали ожог пламенем верхних конечностей, лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и правого бедра.