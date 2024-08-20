Иномарка сбила ребенка на самокате в Тихвине

По предварительным данным, 19 августа около 20:00 возле дома в третьем микрорайоне Тихвина 46-летняя женщина на Ford Focus наехала на девятилетнего ребенка на самокате.

Мальчик пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. С травмами головы и лица его госпитализировали.

По данным полиции, с начала 2024 года водитель Ford Focus привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз. Обстоятельства ДТП устанавливаются.