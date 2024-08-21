Врачи скорой помощи спасли пациента с внутримозговым кровоизлиянием в Ленобласти

Врачи скорой помощи Всеволожской подстанции отправились на вызов к 32-летнему мужчине, который косил траву на дачном участке, внезапно схватился за голову и начал кричать.

Пострадавший находился в помутненном сознании и был дезориентирован. Родственники сразу вызвали скорую помощь.

Все параметры жизненно важных функций были в пределах нормы. Кардиограмма также не выявила патологий. Однако во время осмотра у пациента случились судороги.

«Мы прибыли на место. Пациент дышал самостоятельно, сатурация была 96, судороги уже больше не повторялись. У него был «плавающий» взгляд, слабая реакция на свет, наблюдалась небольшая ригидность затылочных мышц. Состояние было тяжелым, но стабильным», – рассказал врач скорой помощи Никита Свирченков

Пациента направили во Всеволожскую больницу. Там диагностировали внутримозговое кровоизлияние и диффузный отек мозга. Оно произошло в результате разрыва аневризмы на фоне физической нагрузки.