В ОГЭ по русскому языку внесут изменения со следующего года

Автор: Анастасия Щербакова
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Нововведения коснутся написания сочинений учениками.

Для Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку готовятся изменения. В частности, учащиеся не смогут использовать в сочинениях ряд аргументов.

Так, согласно изменениям, вступающим в силу с 2025 года, школьникам запретят приводить примеры в творческом задании из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов и компьютерных игр. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.

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24.07.2024 331
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