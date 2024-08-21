В ОГЭ по русскому языку внесут изменения со следующего года

Нововведения коснутся написания сочинений учениками.
Для Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку готовятся изменения. В частности, учащиеся не смогут использовать в сочинениях ряд аргументов.
Так, согласно изменениям, вступающим в силу с 2025 года, школьникам запретят приводить примеры в творческом задании из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов и компьютерных игр. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.
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