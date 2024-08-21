В Петербурге владелец едва не лишился BMW при спуске гидроцикла в воду

Гидроцикл привезли к Яхтенному мосту на прицепе, однако спуск техники пошел не по плану.

В Санкт-Петербурге развернулась спасательная операция дорогой иномарки у Яхтенного моста. Владелец BMW привез на прицепе гидроцикл и хотел спустить его в Финский залив, однако в воде оказалась и машина.

Как передает «Фонтанка» с места событий, несколько мужчин толкали иномарку сзади, пока водитель пытался сдать вперед. Удалось ли спасти автомобиль, пока неизвестно.