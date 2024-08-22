Неизвестные ограбили пятиклассника в Кировском районе. Это могли быть его ровесники

Неизвестные отобрали сумку с деньгами, телефоном и ключами у 10-летнего мальчика 21 августа около 20:10 в садоводстве «Кировчанин» в Кировском районе.

Преступление совершено на пересечении объездной дороги и Петровского тракта, возле здания правления СНТ. Грабители применили физическую силу. Пострадавший рассказал, что на него напали ровесники.

Добычей злоумышленников стали мобильный телефон, ключи и кошелек, в котором лежали 1150 рублей. Общая сумма ущерба составила 13 150 рублей. Грабителей разыскивают.