Неизвестные ограбили пятиклассника в Кировском районе. Это могли быть его ровесники

Неизвестные отобрали сумку с деньгами, телефоном и ключами у 10-летнего мальчика 21 августа около 20:10 в садоводстве «Кировчанин» в Кировском районе.
Преступление совершено на пересечении объездной дороги и Петровского тракта, возле здания правления СНТ. Грабители применили физическую силу. Пострадавший рассказал, что на него напали ровесники.
Добычей злоумышленников стали мобильный телефон, ключи и кошелек, в котором лежали 1150 рублей. Общая сумма ущерба составила 13 150 рублей. Грабителей разыскивают.
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