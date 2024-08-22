НАТО разместит бригаду численностью до 5000 солдат в Финляндии

Автор: Сергей Агутин
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Армия
Фото: Baltphoto.ru

НАТО планирует разместить бронетанковую бригаду численностью до 5000 военнослужащих возле границы с Россией, в финском городе Миккели. Об этом сообщает Iltalehti.

«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», – пишет финское СМИ

По информации издания, на военной базе будут размещены военнослужащие НАТО из Норвегии и Швеции.

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09.12.2023 2854
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