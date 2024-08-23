Финны стали терять работу из-за прекращения поставок продукции в Россию

Одна из крупнейших деревообрабатывающих компаний Финляндии объявила о сокращении штата сотрудников.
Финское предприятие UPM, у которого основным рынком сбыта продукции была Россия, вынуждено снижать производственные мощности. Спрос на бумагу бренда упал значительно, и компания начала нести убытки, что привело к необходимости сокращения штата сотрудников.
К сожалению, нам пришлось сократить мощности, и мы временно скорректировали ситуацию за счет увольнений, — цитируют представителя компании финские СМИ.
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