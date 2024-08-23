Именинник-рецидивист бил ножом сожительницу в Приозерске

Автор: Сергей Агутин
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Нож
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Приозерского района сообщили о шумной компании во дворе дома на улице Чапаева в Приозерске.

Установлено, что 38-летний безработный несколько раз ударил ножом 31-летнюю сожительницу. Удары пришлись в область груди и плеча. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована.

Известно, что мужчина в тот день отмечал День рождения. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбои, наркотики и тяжкие телесные повреждения.

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14.01.2023 6082
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