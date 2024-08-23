Непогода в Петербурге задержится на выходные

В субботу в Северной столице ожидаются сложные погодные условия.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа, ожидается ряд опасных метеорологических явлений.
Так, в Северной столице пройдут ливни, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
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