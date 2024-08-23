Непогода в Петербурге задержится на выходные

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В субботу в Северной столице ожидаются сложные погодные условия. 

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа, ожидается ряд опасных метеорологических явлений.

Так, в Северной столице пройдут ливни, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Вам будет интересно
Непогода в Петербурге задержится на выходные погода, Петербург
В лесах Ленобласти бродит волк без хвоста: свою особенность зверь активно показывает на камеру
Хищник уже несколько раз попадается в объективы фотоловушек и не упускает возможности продемонстрировать свою потерю.  Нижне-Свирский государственный заповедник поделился кадрами с...
22.08.2024 98
Автор