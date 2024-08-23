В Таиланде погибли граждане России при сходе оползня

Всего количество жертв составило восемь человек.
При сходе оползня в Таиланде погибли восемь человек. Среди них два гражданина РФ, передают местные СМИ.
Трагедия произошла в провинции Пхукет, где продолжительное время идут дожди. Вероятно, именно по этой причине грунт не выдержал.
Как заявил генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов, на данный момент устанавливаются личности россиян.
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19.08.2024 113