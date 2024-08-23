В Таиланде погибли граждане России при сходе оползня

Всего количество жертв составило восемь человек.

При сходе оползня в Таиланде погибли восемь человек. Среди них два гражданина РФ, передают местные СМИ.

Трагедия произошла в провинции Пхукет, где продолжительное время идут дожди. Вероятно, именно по этой причине грунт не выдержал.

Как заявил генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов, на данный момент устанавливаются личности россиян.