Оформление ДТП по ОСАГО станет проще

Автор: Анастасия Щербакова
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На бланках для извещения об аварии появится специальный QR-код.

В России упростят оформление дорожно-транспортных происшествий по ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого, — сообщили в регуляторе.
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