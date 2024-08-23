Оформление ДТП по ОСАГО станет проще

На бланках для извещения об аварии появится специальный QR-код.

В России упростят оформление дорожно-транспортных происшествий по ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого, — сообщили в регуляторе.