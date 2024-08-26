Хакеры обрушили работу сайтов госструктур Франции в ответ на арест Дурова — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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DDoS-атаке подверглись сразу несколько государственных сайтов страны.

Группа хакеров обрушила работу несколько сайтов, принадлежащих государственным органам Франции. Эксперты по кибербезопасности связывают DDoS-атака с задержанием основателя Telegram Павла Дурова.

Как сообщают французские СМИ, атаке хакеров подверглись портал Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, сайт, публикующий принимаемые в стране законы, и еще ряд ресурсов.

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25.08.2024 84
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