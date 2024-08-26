DDoS-атаке подверглись сразу несколько государственных сайтов страны.
Группа хакеров обрушила работу несколько сайтов, принадлежащих государственным органам Франции. Эксперты по кибербезопасности связывают DDoS-атака с задержанием основателя Telegram Павла Дурова.
Как сообщают французские СМИ, атаке хакеров подверглись портал Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, сайт, публикующий принимаемые в стране законы, и еще ряд ресурсов.
Вам будет интересно
Политолог считает, что мессенджер продолжит работу. Экспертное сообщество и многие политики уверены, что задержание Павла Дурова во Франции связано с его...
25.08.2024 84