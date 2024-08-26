Россия и Китай стали лидерами по наращиванию золотых резервов за 10 лет

На третьем месте расположилась Турция.

В первую тройку лидеров стран мира по наращиванию золотых запасов вошли Россия, Китай и Турция. Об этом пишет Visual Capitalist.

Согласно подсчетам аналитиков, за последние 10 лет РФ увеличила резервы драгоценного металла с 1035 до 2333 тонн, Китай — с 1054 до 2235 тонн, Турция — с 116 до 540 тонн.

Центральные банки, особенно России и Китая, скупали золото самыми быстрыми темпами, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои резервы, отходя от доллара. Центральные банки также держат золотые резервы из-за их безопасности, ликвидности и доходности, — передает издание.