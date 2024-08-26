Цветы оказались самым подорожавшим товаром перед 1 сентября в России

Средняя стоимость букета достигла почти 1,8 тыс. рублей.

Согласно подсчетам аналитиков, за год цены на букеты в России подскочили более чем на 25%. Подарочный букет ко дню знаний сейчас обходится родителям школьников в 1,8 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Так, розы в этом году в среднем стоят 170 рублей (+9%), а хризантемы 195 рублей (+18%).

Дороже всего цветы стоят в Москве, на Кубани, в Иркутской области, Приморье и Санкт-Петербурге.