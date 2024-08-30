Минобороны РФ отчиталось о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области — данные на 30 августа.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.

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Сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь. Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей.