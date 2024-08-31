Полмиллиона в рублях и иностранной валюте украли из сумки в Гатчинском округе

В полицию Гатчинского муниципального округа 30 августа обратилась 70-летняя петербурженка. Неизвестный проник в дачный дом на улице Грибной в Вырице.

Добычей злоумышленника стали 90 тысяч рублей и около 4000 валюты в евро и долларах. Деньги лежали в сумке из-под ноутбука. Ущерб пострадавшей оценивается в полмиллиона рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.