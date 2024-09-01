Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем знаний

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем знаний — 1 сентября, пожелав успешного учебного года и ярких открытий.

«Время учебы — самое важное для человека. Это время, когда формируется характер, развиваются таланты, когда рождается новая, большая дружба», — говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал первоклассникам успеха и насыщенной, интересной школьной жизни. И выразил уверенность, что каждый найдет свой путь и осуществит главную мечту. Добавив, что в учебе и воспитании семья играет не меньшую роль, чем школа. Учителям и преподавателям, в свою очередь, глава региона пожелал вдохновения, без которого невозможен труд педагога.

«Дорогие ребята, впереди вас ждут новые знания и незабываемые моменты школьной и студенческой жизни. Смело ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению! <…> пусть знания станут вашей надежной опорой на жизненном пути», — заключил губернатор.