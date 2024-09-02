Александр Дрозденко дал старт работе школьного технопарка «Кванториум» в Сертолово

Сегодня, 2 сентября, Александр Дрозденко дал старт работе школьного технопарка «Кванториум» в Сертоловской школе № 3.

«Каждый новый учебный год мы проводим «Марафон открытий», и это говорит о том, что Ленинградская область развивается. Очень важно, чтобы мы сделали школу интересной, чтобы ребятам было в школе интересно учиться, чтобы ребята в конце лета уже мечтали прийти в школу. Потому что именно всестороннее развитие личности дает нам шанс оставаться большой и великой страной», — сказал губернатор.

В этом году в регионе откроются:

— 72 центра «Точки роста»;

— 2 Школьных «Кванториума» на базах: Сертоловской школы №3 и Лицея №8» г. Тихвин;

— центр цифрового образования «IT-куб» на базе школы №8 г. Волхов;

— 39 компьютерных классов, оснащенных современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды;

— 14 отремонтированных спортивных залов;

— 2,2 тысяч новых мест в 26 образовательных организациях для реализации программ дополнительного образования различной направленности.

Всего за несколько лет в Ленинградской области открылись 576 объектов образования — «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы» и другие.

Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Ранее «Кванториумы» были открыты во Всеволожске, Мурино, Кировске, Выборге и Кингисеппе.