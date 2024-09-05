Медики скорой помощи спасли мужчину, получившего сильный удар током в Выборгском районе

На строительной площадке в Выборгском районе водитель КамАЗ получил сильный удар током. Мужчина находился в кабине и выгружал песок, когда поднятый кузов грузовика задел линию электропередачи.

Водителя зацепило электрической дугой от разряда. Бригада скорой помощи Выборгской подстанции прибыла на вызов меньше, чем за 10 минут.

Водитель КамАЗа бился в судорогах. Хотя площадь ожогов была минимальной, у него пострадала центральная нервная система, что привело к угнетению сознания.

Пострадавшему установили катетер и ввели противосудорожные препараты. Медики также оказали необходимую помощь мужчине и экстренно доставили в отделение реанимации Рощинской больницы.