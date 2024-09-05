Медики скорой помощи спасли мужчину, получившего сильный удар током в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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На строительной площадке в Выборгском районе водитель КамАЗ получил сильный удар током. Мужчина находился в кабине и выгружал песок, когда поднятый кузов грузовика задел линию электропередачи.

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Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

Водителя зацепило электрической дугой от разряда. Бригада скорой помощи Выборгской подстанции прибыла на вызов меньше, чем за 10 минут.

Водитель КамАЗа бился в судорогах. Хотя площадь ожогов была минимальной, у него пострадала центральная нервная система, что привело к угнетению сознания.

Пострадавшему установили катетер и ввели противосудорожные препараты. Медики также оказали необходимую помощь мужчине и экстренно доставили в отделение реанимации Рощинской больницы.

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