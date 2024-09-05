По подозрению в убийстве мэра и его дочери задержан 11-летний ребенок

Автор: Сергей Агутин
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Тюрьма
Фото: Baltphoto.ru

Полиция США задержала 11-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве 31-летней женщины и ее 82-летнего отца, бывшего мэра Луизианы.

В службу 911 сообщили о двойном убийстве в городе Минден 1 сентября. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме тела Джо Корнелиуса-старшего и его дочери Кейши Майлc. На месте преступления находился 11-летний мальчик.

Ребенок признался в убийствах, когда его допрашивали в присутствии взрослого родственника. Преступление совершенно с помощью пистолета. Однако полиция не уверена в его мотивах.

Закон Луизианы позволяет судить несовершеннолетних за насильственные преступления, если им исполнилось 14 лет. Окружной прокурор Скайлер Марвин сообщил, что ребенка могут поместить в колонию для несовершеннолетних до 21 года.

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09.12.2023 2962
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