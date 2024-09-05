Стоимость исходящих звонков между Россией и Беларусью снизилась в 28 раз

Стоимости исходящего звонка в роуминге между жителями России и Беларуси снизилась в 28 раз. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в рамках ВЭФ-2024.

По словам Дмитрия Мезенцева, есть предложение, основанное на учете опыта операторов сотовой связи. При формировании специального тарифного плана для жителей Союзного государства будет учтен комфортный тариф.

«Это использование 300 минут телефонных разговоров в месяц и до 21 гигабайта для интернет-трафика – очень хорошее условие», – рассказал Дмитрий Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства уверен, что Минцифры России и Беларуси согласуют такие подходы в ближайшее время.