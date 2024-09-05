Скотт Риттер не станет сотрудничать с российскими СМИ из-за санкций

Политический обозреватель заявил, что больше не может продолжать работу с российской прессой.
Политолог и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что прекращает сотрудничество с российскими СМИ. Все из-за ранее введенных санкций США против ряда медиахолдингов РФ.
Действия министерства финансов США по введению новых санкций против RT, Sputnik и других российских медиаорганизаций сделали невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора RT и Sputnik, а также участие в интервью и других совместных проектах с другими российскими СМИ, — заявил Риттер.
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04.09.2024 82