Скотт Риттер не станет сотрудничать с российскими СМИ из-за санкций

Политический обозреватель заявил, что больше не может продолжать работу с российской прессой.

Политолог и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что прекращает сотрудничество с российскими СМИ. Все из-за ранее введенных санкций США против ряда медиахолдингов РФ.

Действия министерства финансов США по введению новых санкций против RT, Sputnik и других российских медиаорганизаций сделали невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора RT и Sputnik, а также участие в интервью и других совместных проектах с другими российскими СМИ, — заявил Риттер.