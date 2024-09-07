Работы будут проводиться в два этапа и завершатся в 2025 году.

В городе Луге Ленинградской области начался ремонт моста через реку Лугу на улице Победы. Работы будут проводиться в два этапа, сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

На первом этапе, который продлится до конца 2024 года, будут организованы временные схемы движения на период проведения работ, а также демонтаж конструкций. Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать пролетные строения, устои моста и железобетонные поверхности пролетного строения.

Второй этап ремонта начнется в 2025 году. На мосту установят конусы и спуски, переустроят наружное освещение, проведут ремонт мостового полотна, подходов и участков освещения, а также произведут установку водосборов по откосам насыпи.